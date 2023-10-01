Yeni yasama yılı yarın başlıyor…

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı, yarın düzenlenecek törensel toplantıyla başlıyor.

Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi yarın yapılacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, Meclis Başkanı Zorlu Töre geçen dönemin faaliyet raporunu okuyacak ve yeni yasama yılına ilişkin konuşma yapacak.

Ardından hükümete ve parti başkanlarına söz verilecek.

Üst düzey protokolün de davetli olduğu Meclis’in yarınki törensel toplantısının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek.

Meclis Genel Kurulu, Salı günü de denetim işleviyle toplanacak.

Meclis Genel Kurulu, pazartesi günleri yasama; salı günleri de denetim görevi için toplanıyor.

26 Haziran’dan beri tatilde olan Meclis, tatil sürecinde bir kez olağanüstü; bir kez de ara seçimde milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun yemin etmesi için toplanmıştı. Meclis komiteleri ise yaz tatili boyunca da toplantılarına devam ederek tasarı ve önerileri görüşmüştü.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.

Hasipoğlu: “Halkımıza hizmet için yapılan yasaların siyaseti olmaz”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Halkımıza hizmet için yapılan yasaların siyaseti olmaz” dedi.

Meclis’te yapılan yasaların halk için olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, birçok yasanın komitelerden oy birliğiyle geçtiğini, yapılan işlerin güzel bir ekip çalışması neticesinde ortaya çıktığını belirtti.

“Bizler iktidar partisi olarak mümkün mertebe muhalefetin de sesine kulak vererek, onların yapıcı eleştirilerini dikkate alarak yasalarımızı oy birliğiyle geçirmeye gayret gösteriyoruz” diyen Oğuzhan Hasipoğlu, muhalefetten beklentilerinin en azından oy birliğiyle geçecek yasalar konusunda özellikle Meclis’in açılmasında, yasaların oylanmasında nisap vermeleri olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yasa Meclis’e oy birliğiyle geliyorsa Meclis’te bir nisap sorunun veya o yasanın geçmesiyle ilgili Meclis’te nisap sorunu olmaması lazım. Halka hizmet için yapılan yasalarda siyaset olmaması lazım. Nisap sorunu diye bir mesele olmaması lazım” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde yeni yasama yılı açılışı öncesi TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hasipoğlu, yaz tatili ardından yeni yasama yılının yarın yapılacak törensel açılışla başlayacağını, Cumhuriyet Meclisi’nin Salı günü denetim faaliyetiyle görevine devam edeceğini söyledi.

Meclis 57 olağan, 6 olağanüstü birleşim yaptı… 36 yasa geçti, 34 yasa önerisinin de 10’u yasallaştı

Geçen dönem Cumhuriyet Meclisi’nin 57 olağan, 6 olağanüstü birleşim yaptığını belirten Hasipoğlu, Meclis’ten 36 tane yasan geçtiğini, milletvekillerinden ise 34 tane yasa önerisi geldiğini, onların da 10 tanesinin yasalaştığını söyledi.

Meclis’in yaz tatili döneminde komite çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Hasipoğlu, komitelerin gündemindeki bazı tasarı ve önerileri geçirerek Genel Kurul’a havale ettiğini anlattı.

Hasipoğlu, geçen yaz döneminde bir olağanüstü toplantı yapıldığını, 25 Ağustos 2023 tarihli 6. olağanüstü birleşimde 11 tane yasa geçtiğini anımsattı.

Yeni dönemdeki yasalar

Bu yeni dönemde gündemde olan ve komitelerde görüşülecek yasalar bulunduğuna da işaret eden Hasipoğlu, yeni dönemde başlangıç aşamasında öne çıkacağını düşündüğü yasa tasarı ve önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı, Huzurevi Yaşlı Bakımevi Yasası, 112 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı, Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı, Kimyasallar Yasa Tasarısı, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İhalesi Yasa önerisi.”

Hasipoğlu, bir de kendisinin sunduğu “Karma Oyun Kaldırılması Yasa Önerisi” bulunduğunu söyledi.

“Meclis’in sadece yasa yapma görevi değil, denetim görevi de var…”

Meclis’in sadece yasa yapma görevi değil, denetim görevi de bulunduğuna işaret eden Hasipoğlu, Meclis’te komiteler de bulunduğunu, bunların içinde özel komiteler olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, Avrupa Birliği Uyum Yasaları Komitesi başkanı olduğunu, aynı zamanda Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinden dolayı Türkiye’de başlatılacak adli sürecin takibi amacıyla oluşturulan özel komitenin başkanı olduğunu aktardı.

Oğuzhan Hasipoğlu, bu komitenin de daha önce hem Cumhuriyet Meclisi’nde görüşmeler yaptığını, Ankara ve Adıyaman’a ziyaretlerde bulunduğunu anımsatarak, komitenin Meclis açılmadan hemen önce Ankara, Adıyaman ve Hatay’a ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Adalet ve İçişleri Bakanları dahil olmak üzere önemli temaslar yaptıklarını ifade eden Hasipoğlu, yegane amaçlarının hayatlarını kaybeden vatandaşlar, Şampiyon Melekler için adaletin tecelli ettiğini görmek olduğunu vurguladı. Hasipoğlu, komite olarak ısrarlı bir şekilde, sanki bir hukuk bürosuymuş gibi adli süreci takip edeceklerini ifade etti.

Akansoy: “Sorunların başında ‘yönetsel beceriksizlik’ gelmektedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yeni yasama yılında ana muhalefet CTP’nin gündemindeki en ivedi konunun “düşünce ve ifade özgürlüğü” olacağını belirterek, bu çerçevede Ceza Yasası ve Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda sundukları değişiklik önerilerinin bir an önce Meclis’te görüşülerek yasalaşmasını istediklerini vurguladı.

Kamu yararı içeren ve toplumun genelinin çıkarına odaklanan yasaların “CTP’nin çantasında” olduğunu ifade eden Akansoy, DAÜ’nün daha sürdürülebilir ve özerk bir yapıya kavuşmasına ilişkin düzenlemeler, Vatandaşlık Yasası, yeni Ercan Havalimanı ile ilgili sözleşmeler, ekonomi, eğitim, sağlık ve enerji konularının da gündemlerinde olduğunu aktardı.

Akansoy, Meclis’in denetleme günlerinde kamuoyunu aydınlatma, hükümeti sorgulama ve halk adına gerekli tepkiyi koyma görevini üstleneceklerini kaydederek, “Biz elbette Meclis’e sıkışıp kalmayacağız. Sorunlar karşısında halkın istenci, beklentileri ve tepkileri Meclis’e yansıyacaktır. Bundan dolayı daha başlattığımız ‘Meclis sokakta, sokak Meclis’te’ yaklaşımını geliştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

CTP’nin sorunlara yönelik gerekli tepkiyi sivil toplum örgütleri ile birlikte örgütlemek zorunda olduğunu da belirten Akansoy, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütlerle yürütülen yapıcı ilişkiyi belli noktalarda verilecek ortak mücadelenin izleyeceğini söyledi. Akansoy, “Elbette bizim de gerek toplum faydasına gerekse sektörel sorunların çözülmesi bağlamında dayanışmayı ve mücadeleyi büyütme sorumluluğumuz vardır ve CTP’nin burada öne çıkma zorunluluğu ve sorumluluğu da vardır” diye konuştu.

Yeni yasama yılının ilk Meclis Genel Kurulu toplantısı, 2 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Ana Muhalefet CTP’nin yeni dönemdeki önceliklerini Parti Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine anlattı.

“Konu Ali’nin konusu değil… Bu, tüm toplumu ilgilendiren bir konudur”

Meclis’in açılmasıyla siyasetin ısınacağına inanç belirten Akansoy, CTP olarak yeni dönemde söyleyecekleri ve ortaya koyacakları konular olduğunu kaydetti. Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Askeri Suç ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi'ni sunduklarını anımsatan Akansoy, bu iki yasa önerisine verdikleri öneme vurgu yaptı. “Düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili ülkemizde çok daha toleranslı, siyasetçilerin de bu toleransa bağlı olarak hareket etmesi gerektiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde önemli değişiklikler ortaya koyduk” diyen Asım Akansoy, bahse konu yasa önerilerinin ivedi olarak görüşülmesini ve yasalaşmasını istediklerini anlattı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunun kendileri için en ivedi konu olduğunu vurgulayan Akansoy, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı yazı nedeniyle açılan davaya işaret ederek, “Bu konuda tüm toplumun hareket etmesi gerekir. Konu Ali Kişmir’e indirgenecek bir konu değildir. Konu Ali’nin konusu değil… Bu hepimizi, sağcısından solcusuna tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Dolayısıyla, olaylara daha ilkeli bakmak, değerlerimizi kaybetmemek, Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu sosyal, kültürel kimliği erozyona uğratmadan hareket etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Yasa önerileri ile yasaları Meclis’in gündemine getireceğiz”

CTP’nin yasa önerilerini, çalıştığı yasaları Meclis’e getireceğini, bunun yanında toplumun sorunlarının çözülmesi için çeşitli konuları da gündeme getireceğini belirten Akansoy, kamu yararı içeren ve toplumun genelinin çıkarına odaklanan yasaların “CTP’nin çantasında” olduğunu söyledi.

Akansoy, “Örneğin, bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin daha özerk, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi… Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi bu ülkede sadece genel geçer ifadelerle ‘gözbebeğimizdir’ diyebileceğimiz bir kurum değil, aynı zamanda ülkede kamu eğitimi açısından belli bir standardı taşıyan, ortaya koyan bir kurumdur. Bundan dolayı, ona özel bir önem veriyoruz. Şu anda da zaten yönetsel bir kriz olduğunu bildiğimiz bir sorunla karşı karşıyadır” dedi. Akansoy, Vatandaşlık Yasası’nın da çantalarında olduğunu ifade ederek, tüm bunları Meclis’in gündemine taşıyarak değişiklik talep edeceklerini yineledi.

Enerji konusunun ve yeni Ercan Havalimanı ile ilgili sözleşmelerin doğurduğu büyük “handikapların” da gündemlerinde olduğunu aktaran Akansoy, bunları konuşmaya ve toplum gündemine taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

“’Meclis sokakta, sokak Meclis’te yaklaşımını geliştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

CTP’nin geçen dönem başlattığı “Meclis sokakta, sokak Meclis’te” hareketini de sürdüreceğini anlatan Akansoy, toplumun sorunlarını, beklentilerini ve tepkilerini Meclis’e taşıyacaklarını ancak Meclis’e sıkışıp kalmayacaklarını belirtti.

Bu yaklaşımı geliştirerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi, hükümetten gelen ve kamu yararı içermeyen bir yasa tasarısının kamu yararı içerecek şekle dönüştürülmesi veya engellenmesi noktasındaki mücadelesini bıkmadan usanmadan sürdürecek. Elbette denetleme günlerinde kamuoyunu aydınlatma, hükümeti sorgulama, halk adına gerekli tepkiyi orada ifade etme de bizim görevimizdir.

Ülkede çok sorun var. Ekonomiden eğitime, sağlığa çok ciddi sorunlar var. Bunlar bizim öncelikli olarak üzerinde durduğumuz alanlardır. Ülkede ciddi anlamda bir denetim problemi vardır, ülkede bir yoksulluk ve yoksunluk sorunu vardır. CTP olarak bunlarla ilgili güncel politika üzerinden gerekli tepkiyi, sivil toplum örgütleri ile birlikte örgütlemek zorundayız. Sorunlar sadece bizim sorunlarımız değil. Bakın mesela bugün eğitim konusunda sivil toplum örgütlerinin de pek çok tepkileri oluyor. Biz CTP olarak, attığımız tüm adımlarda ilgili örgütlerle istişare etmeyi, onların görüşlerini de alarak politikalarımızı geliştirmeyi her zaman öncelikli kıldık.

Ülkedeki sorunların çözümü sadece muhalefetin eleştirileri ile düzelebilecek değildir. Burada ana muhalefet olarak CTP, gerekli tepkiyi Meclis’te ortaya koyarken sivil toplum örgütleri ile birlikte ileride gelişecek olayları da örgütlemek durumundadır.”

CTP’nin sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütlerle verimli ve yapıcı ilişkileri olduğunu anlatan Akansoy, “Elbette bunu belli noktalarda ortak mücadele izler” diyerek, CTP’nin dayanışmayı, ortak mücadeleyi büyütme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Akansoy, “Bizim gerek toplum faydasına gerekse sektörel sorunların çözülmesi bağlamında dayanışmayı ve mücadeleyi büyütme sorumluluğumuz vardır. CTP’nin burada öne çıkma zorunluluğu ve sorumluluğu da vardır. Bu kaçınılmaz bir durumdur, bunu en iyi şekilde yapmamız gerekir. Önümüzdeki süreçte çok daha dinamik sosyal gelişmelerin olma ihtimali vardır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Akpınar: “Herkes için daha adil, demokratik, özgürlükçü ve uzlaşı odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğiz”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, DP’nin herkes için daha adil, demokratik, özgürlükçü ve uzlaşı odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğini belirtti.

Akpınar, yeni yasama döneminde KKTC’nin sektörel can damarı olan turizm ve yükseköğretimin koruma altına alınarak güçlendirilmesi için yasal düzenlemelere yer vereceklerini söyledi.

Akpınar, özel sektörün büyüyebilmesi, devamlılığı ve girişimciliğin teşvik edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti bankalarının KKTC şubelerinin, Türkiye’de sundukları finansal ürünlerinin benzer şekilde KKTC’ye sunulmasının sağlanmasının da gündemlerinde olacağını vurguladı.

Vatandaşlık konusuna da değinen Akpınar, “KKTC vatandaşlığının yasa ile düzenleme altına alınması ve muhaceret ile vatandaşlık süreçlerinin kontrol altına alınması için” çalışacaklarını kaydetti.

Atalay: “Yarım kalmış yasalar tamamlanmalı, ülkenin önünü açacak yeni yasalar çıkartılmalı”

eniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay, yeni yasama yılında yarım kalmış yasaların tamamlanmasının ve ülkenin önünü açacak yeni yasaların çıkartılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Yasaların güncellenmesi ve yasalara yukarıdan aşağıya uyulması gerektiğini kaydeden Atalay, “Yasama çok yavaş yürüyor. Muhalefet-iktidar ilişkisi doğru yanlıştan ziyade engelleme üzerine” diyerek, mental değişimin önemini belirtti.

İstikrarın çok önemli olduğunu ve bozulmaması gerektiğini ifade eden Atalay, “İstikrarlı bir hükümet olmadığı sürece bizim bir yere varma şansımız yok” dedi.

YDP Genel Sekreteri Atalay, yeni yasama yılı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Talip Atalay, yeni yasama yılında yarım kalmış yasaların tamamlanması ve ülkenin önünü açacak yeni yasaların çıkartılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, Türkiye ile yapılmış protokol çerçevesinde atılacak ciddi adımların olduğunu söyledi.

YDP’nin olduğu gibi hükümetin diğer ortaklarının da projeleri bulunduğunu dile getiren Atalay, “Bu çerçevede yeni yasama yılında inşallah çok aktif bir dönem geçireceğimizi ve ülkenin sorunlarının en azından yasal bağlamda çözülmesi konusunda kolaylaştırıcı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çok önemli bir bakanlık olduğunu ifade eden Atalay, Ercan Havalimanı ile ilgili bazı eksiklikleri giderilmesi için Bakan Erhan Arıklı’nın yoğun bir şekilde çaba gösterdiğini kaydetti.

Bakanlık projelerine değinen Atalay, Güvercinlik-Çayönü hattında ciddi sorun olduğunu, bu yıl yetişmese de planlaması düşünülen Sadrazamköy-Kayalar bölgesindeki yollar ve Lapta’da duble yol yapımıyla ilgili ihaleler olduğunu anlattı. Atalay, 4.5G ile ilgili de mesafe alındığını söyledi.