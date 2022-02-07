Yeni vekiller 'ant içerek' göreve başladı

Meclis Genel Kurulu, yeni milletvekillerinin ant içmesi ve Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle toplandı. 23 Ocak Genel Seçimleri’nin ardından oluşan yeni Meclis, bugün ilk kez toplandı.

Milletvekillerinin ant içerek göreve başladığı toplantıda bugün yapılması beklenen Başkanlık Divanı seçimi bir sonraki birleşime ertelendi.

Meclis’in bugünkü birleşimine en yaşlı üye sıfatı ile UBP Milletvekili Ünal Üstel Başkanlık etti. CTP Milletvekili Ongun Talat ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da en genç üyeler olarak katiplik görevlerini yürüttü.

Meclis’in ant içme törenine, CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay mazereti nedeniyle katılamazken, 49 milletvekili hazır bulundu.

Meclis Genel Kurulu'nu pandemi gerekçesiyle yalnızca TAK ve BRT takip etti. Buna rağmen vekillerin ailelerinden birer kişi yemin törenini izledi..

Meclis'in bir sonraki birleşimi 21 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.