İstisna Hali isimli podcast serisi başladı.

Gazeteci Hasan Yıkıcı’nın hazırladığı İstisna Hali isimli podcast serinin ilk ve giriş bölümü yayınlandı.

İstisna Hali programında sosyal, kültürel, teknolojik ve politik yönleriyle içinden geçmekte olduğumuz dönemi anlamaya ve yorumlamaya dair özel sohbetler ve içerikler üretilecek.

“Ne yeni normal ne de eski normal. Sadece bir kural olarak istisna hali var” sloganı ile yayın hayatına başlayan programda, ‘insan sonrası dönem’, ‘dijital çağ’, ‘iklim krizi’, ‘hakikat sonrası’, ‘popülizmler’, ‘4. endüstri devrimi’, ‘yeni medya’, ‘uygarlık krizi’, ‘pandemi ve sonrası, ‘yeni gündelik hayat pratikleri’ gibi temaların farklı farklı boyutlarıyla işlenmesi hedefleniyor.

Her hafta yeni bölümünün paylaşılacağı İstisna Hali programı Spotify, Google Podcast, Spreaker, Podchaser, Amazon Podcast, Castbox ve Apple Podcast gibi uygulamalardan dinlenebilir.