Yeni Kıbrıs Partisi: “1 Mayıs’ta sokaktayız!”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs’ta çözüm ve barış taleplerini dile getirmek, neo-liberal dayatmaya karşı emeğin haklarını savunmak için herkesi ara bölgede Çetinkaya Sahasında yapılacak ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

YKP’nin, yarın saat 17.00’de YKP Genel Merkezi önünde buluşup, Kuğulu Park’tan başlayacak ve ara bölgede iki toplumlu eylemle son bulacak yürüyüşe katılacağı da belirtildi.

YKP Sekretaryası yaptığı yazılı açıklamada, “Dünden bugüne bizlere miras kalan ‘Kızıl 1 Mayıs yaşıyor, yaşatacağız!’ sloganına sahip çıkıyoruz ve diyoruz ki; ‘YKP, neo-liberal dayatmaya karşı, emeğin haklarını savunmak için herkesi 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırır!’” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ortak 1 Mayıs’ta Kıbrıs’ta çözüm ve barış taleplerimizi dile getirmek, dayatmalara karşı direnişimizi birlikte yükseltmek amacıyla bu coğrafyada yaşayan herkesi ortak eyleme katılmaya çağırırız” denildi.