Yeni hükümetin ilk kararı: Borçlanma

Çiçeği burnunda UBP-DP ve YDP hükümetinin ilk kararı borçlanma yönünde oldu. 24 Şubat tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile hükümet 300 Milyon Türk Lirası’na kadar borçlanma kararı aldığı açıklandı.

Buna göre Maliye Bakanlığı 300 Milyon Türk Lirası’na kadar borçlanabilmesi için yetkilendirildi.

Sosyal Sigortalar yeniden borçlandırıldı

Hükümetin borçlanma kadarı bununla da sınırlı kalmadı. Yine Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Kapital Bank’ta bulunan cari hesabındaki borçlanma limiti 10 Milyon TL arttırıldı. Buna göre önceden 30 Milyon TL olan cari limit 40 Milyon TL’ye yükseltildi.