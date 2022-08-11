"Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için ihale süreci başladı"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, uzun bir süredir gündemde olan ve birçok kez ihalesi açılıp sonuç alınamayan Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı için ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Bakan Altuğra, Yeni Girne Hastanesi projesinin mali protokol içerisinde ivedilikle hayata geçirilmesi gereken bir madde olduğunu belirtti. Girne Bölgesi'nde artan nüfusa göre mevcut hastanenin yetersiz kaldığını belirten Altuğra, yeni hastanenin hayata geçmesiyle halka tam teşekküllü bir sağlık hizmetinin sunulabileceğini kaydetti.