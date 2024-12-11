“Yeni geçiş noktaları için görüşmeler yakında olacak”

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, dün akşam katıldığı BM’nin düzenlediği yıl sonu resepsiyonunun ardından yaptığı açıklamada, “Hristodulidis lider ile her zaman yapıcı görüşme yapmaya hazır olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte katıldığı Birleşmiş Milletler’in ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlediği yıl sonu resepsiyonunun ardından açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis eşleriyle birlikte bir araya geldi.

Ersin Tatar, resepsiyon sonrası basına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’e ve resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, iyi seneler ve kutlayan herkese mutlu Noeller diledi.

Kıbrıslı Rum lider ile her zaman yapıcı görüşme yapmaya hazır olduğunu dile getiren Tatar, mütekabiliyet vurgusu yaptı.

“Hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için daha iyi bir gelecek istiyorum. Önemli olan karşılıklı anlayıştır” diye konuşan Tatar, Hristodulidis’ten "Kıbrıslı Türklere yönelik daha anlayışlı bir tutum ortaya koymasını beklediğinin ve Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Kıbrıslı Rumlar kadar egemenlik hakkına sahip olduğunun" savundu.

Yeni geçiş noktalarının açılması ile Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların daha iyi ilişkiler içinde olacağı temennisini dile getiren Tatar, yeni geçiş noktaları için görüşmelerin yakında olacağını da sözlerine ekledi.