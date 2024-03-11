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Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak

Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak

Telekomünikasyon Dairesi, fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacağını duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesi, fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacağını duyurdu.

Duyuruda, kesintinin 10:00 -14:00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edildi.

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