Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Telekomünikasyon Dairesi, fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacağını duyurdu.
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Telekomünikasyon Dairesi, fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacağını duyurdu.
Duyuruda, kesintinin 10:00 -14:00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edildi.
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