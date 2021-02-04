Yeni doktorlar istihdam edildi

Bakanlar Kurulu, sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan doktor alımlarını gerçekleştirdi. Söz konusu istihdamlar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre İç Hastalıkları Uzamanı Doktor Ayşegül Akpolat ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doktor Bektaş Akpolat, Pratisyen Hekim Doktor Laden Çamber, Doktor Fehim Ali Türktan, Dr. Türkeş Kerküklü, Dr. Remziye Bulut Mert ve Dr. Mine Karzaoğlu; Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Saliha Feyza Yaycı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Naciye Özbek istihdam edildi.

Doktorların istihdamı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 63'üncü maddesi ile Göç Yasası olarak 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ndan gerçekleşti. Doktorlar “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” statüsünden ödenecek.