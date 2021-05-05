Yeni doğmuş bebek, ambulansta yaşamını yitirdi
Mağusa Devlet Hastanesi’nde dün sabah doğan bir bebek, kalbinin düzensiz atması üzerine ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.
A+A-
Mağusa Devlet Hastanesi’nde dün sabah doğan bir bebek, kalbinin düzensiz atması üzerine ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.
Polis, dün sabah, saat 09:00 sıralarında, Mağusa Devlet Hastanesi’nde doğum yapan Dipkarpaz'da sakin Betül Güngör’ün yeni doğmuş isimsiz kız bebeğinin kalbinin düzensiz atması üzerine, yeni doğan bebek ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşamını yitirdiğini duydurdu.
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur