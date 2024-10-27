“Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan iddialar ciddiyetle araştırılmalı”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği As Başkanı Ali Bolat, yeni doğan yoğun bakım servisinde bebeklen mamalarına su yerine alkol verilmesi iddiasına ilişkin açıklama yaptı, bunun büyük bir ciddiyetle araştırılması gerektiğini vurguladı. Her bebeğin sağlığının kıymetli olduğunu ifade eden Bolat, herhangi bir ihmal ya da hata durumunda sorumluların yasal çerçevede hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Bolat, olayın şeffaf bir biçimde incelenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilere en kısa sürede ulaşmasının önemine değinerek, sağlık sisteminde bu tür ihmallerin önüne geçilmesi adına gerekli denetim ve düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Açıklamada, halktan sabır ve sağduyu beklendiği ve bebeklerin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmalarının temenni edildiği de belirtildi.