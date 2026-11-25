Hür-İş Federasyonu, Sosyal Sigortalar Yasası'nda 2012 yılında yapılan düzenlemelerin çalışanların emeklilik haklarını gerilettiğini belirterek, uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, “Öncelikle 1 Ocak 2008 öncesi (1975-1976 doğumluların) sigorta kaydı olan bir çalışanın 25 fiili çalışma yılı ve 55 yaşında emeklilik hakkı elinden alındığı yetmezmiş gibi bir de emeklilik yaşına geldiğinde 2012 yılında yapılan yanlış uygulama ile emeklilik maaşında ciddi bir eksiklik oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yeltekin, “1 Ocak 2008 sonrası sosyal güvenlik sistemine ait olan tüm devlet ve özel sektör çalışanlarının emeklilik maaşlarının genel mevzuat içerde yine eksiltilmiş, ama en önemlisi 1 Ocak 2008 öncesi devlet ve özel sektörde sosyal sigortalar sistemine kayıtlı olan çalışanların devlet kadrosuna geçmesinde yasal mevzuat gereği sosyal güvenlik sistemine geçirilmesi sonrasında Sosyal Sigortalar Sistemindeki emeklilik hakkını kaybetmesinden dolayı emeklilik hesaplaması da gerilettirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Yeltekin, 2012 öncesinde 9 bin iş günü üzerinden yapılan emeklilik hesaplamalarında azami oranın yüzde 70 olduğunu, düzenleme sonrasında ise bu oranın yüzde 57'ye düştüğünü kaydetti.

Sistem içerisinde birbirini etkileyen birçok hesaplama faktörü bulunduğunu kaydeden Yeltekin, genel seçimlerin ardından göreve gelecek hükümetin öncelikli olarak söz konusu uygulamaları gözden geçirerek çalışanların mağduriyetini gidermesi gerektiğini ifade etti.