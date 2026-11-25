Başbakanlık, 6 Aralık seçimleri dolayısıyla 7 Aralık’ta kamu okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verileceğini, sandık görevlilerinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazılara atfen; 6 Aralık tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, sayım-döküm işleri ve sonuçların alınmasının tek seçime göre daha uzun süre gerektirmesi nedeniyle, 7 Aralık tarihinde kamu okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesi ve seçimde görev yapacak kamu personeli ile öğretmenlerin idari izinli sayılması Başbakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi.