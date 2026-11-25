Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği Başkanı Halim Kahveciler, Türkiye Cumhuriyeti bankalarının döviz bürolarının hesaplarını kapatmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yetkililere sektörün ihtiyaçlarına uygun yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Birlik Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Kahveciler, 19 Kasım’da döviz bürolarının banka hesaplarının önceden bilgi verilmeden tek taraflı olarak kapatıldığını öne sürerek, bunun nakit ve döviz işlem akışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Suç gelirlerinin aklanması gerekçe gösterilerek Türkiye’deki uygulamaların KKTC’deki döviz bürolarına da uygulanmasının doğru olmadığını savunan Kahveciler, söz konusu uygulamanın ülkenin ekonomik işleyişine uygun olmadığını ileri sürdü.

Mevcut uygulamanın ekonomik sıkıntılara yol açabileceğini belirten Kahveciler, “Bu şekilde atılan her adım piyasayı kilitleyecek ve telafisi güç devasa sıkıntılar doğuracaktır.” ifadelerini kullandı.

Döviz işlemlerinin yalnızca belirli bankalar üzerinden yapılmasına yönelik bir uygulama oluşturulduğunu ileri süren Kahveciler, yerel bankaların da yurt dışına döviz havalesi konusunda yaşayabileceği sıkıntılara işaret etti.

Kahveciler, “Önceliğimiz, döviz bürolarının varlığının korunması ve sektörün çağdaş, şeffaf bir regülasyona kavuşturulmasıdır.” diyerek, devlet ve düzenleyici kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli düzenleme ve denetimlere yönelik çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Gerekli yasal düzenlemelerin henüz hayata geçirilmediğini savunan Kahveciler, yetkilileri birlikte “akılcı ve adil bir regülasyon” oluşturmaya davet etti.