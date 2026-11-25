Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali ve halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek kurumlara ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Dış İlişkiler Temsilcisi Uzman Fizyoterapist Münevver Özakalın yaptığı yazılı açıklamada, görünür bir yaralanma olmasa da şiddetin etkilerinin günlük yaşamda sürdüğünü belirtti.

Uzun süren bir ağrının ya da uykusuz geçen gecelerin işe gitmeyi veya bir arkadaşla buluşmayı güçleştirebileceğine işaret eden Özakalın, bu yakınmaların farklı nedenleri olabileceği gözetilerek her kadının kendi koşulları içinde dinlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ilk destek yaklaşımının da sağlık çalışanlarını kadının söylediklerini yargılamadan dinlemeye, ihtiyaçlarını ve kaygılarını anlamaya, güvenliğini onunla birlikte değerlendirmeye ve istediği desteğe ulaşmasına yardımcı olmaya yönlendirdiğini kaydeden Özakalın, destek arayan bir kadının karşılaştığı güçlükleri aşma yükünün kendi omuzlarına bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Özakalın, “Yol ücretini karşılayamadığında, başvurduğu yerde kendini anlatabileceği dilde hizmet bulamadığında ya da binaya giremediğinde, ihtiyaç duyduğu destek kâğıt üzerinde kalır.” dedi.

Birleşmiş Milletlerin 2026 UNiTE kampanyasının adaleti sağlama, şiddete maruz kalanları koruma ve cezasızlığa son verme çağrısını paylaştıklarını belirten Özakalın, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bir kadın destek istediğinde nereye başvuracağını bilmeli, başvurduğunda da sözünün ciddiye alınacağına güvenebilmelidir. Bu güveni sağlamak kurumların sorumluluğudur. Sağlık, sosyal hizmet ve adalet kurumlarını, kadınların desteğe güvenle ulaşmasını sağlayacak koşulları birlikte oluşturmaya çağırıyoruz. Bir kadının bedeni üzerindeki son söz her zaman onundur; seansta da yaşamda da.”