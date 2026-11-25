Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi'ne bağlı Lefkoşa Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği'nde, ilgili düzenlemeler suiistimal edilerek sol direksiyonlu araçların ithali için izin verildiği gerekçesiyle tam gün grev başlattı.

KTAMS Başkanı Serman Yiğit Şube önünde basına yaptığı açıklamada, bugünkü eylemin ne maaş, ne bir tahsisat ne de bir özlük hakkı için olduğunu, bugünkü greve halkın can ve mal güvenliği için gidildiğini, sol direksiyonlu araçların yol güvenliği açısından tehlikeli olduğunu kaydetti.

Sol direksiyonlu araç ithali için verilen izinlerin haddi hesabının olmadığını ifade eden Yiğit, Ağustos 2022'de Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle, Tüzüğün suiistimale açık bir hale getirildiğini kaydetti.

Tüzük'teki "Sağ direksiyon imali olmayan ve belli bir amaca hizmet etmek için üretimi yapılan" ifadesine işaret eden Yiğit, Ağustos 2022 öncesinde Tüzüğün kamu yararı şartı aradığını ancak yapılan düzenlemeyle tüzüğün farklı yönlere çekilebilecek hale getirildiğini ifade etti.

"Hasan Taçoy'un bakanlığından (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı) Faiz Sucuoğlu'nun bakanlığına (Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlığına) son bir ayda 10'larca sol direksiyonlu araçlara ithal izni ile ilgili dosya gönderildi" diyen Yiğit, söz konusu araçların trafiğe dahil edilmesini "Yollara pimi çekilmiş bomba" bırakmaya benzetti.

Şube personelini galericilerle karşı karşıya bırakan bir durum oluştuğunu, memurların üzerine yüründüğünü de vurgulayan Yiğit, tehdit veya baskı durumu yaşanması halinde süresiz greve gidileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu sol direksiyonlu araçların genellikle büyük ve güçlü araçlar olduğuna da dikkat çeken Yiğit, söz konusu araçların trafiğe çıkmasındaki sakıncalara işaret etti.

Trafikte güvenliği sağlama sorumluluğu bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, verdiği izinlerle trafik güvenliğinin kaybolmasına yardımcı olduğunu söyleyen Yiğit, sol direksiyonlu araçlara ithal izini verilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

Serman Yiğit, süreçle ilgili olarak da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın ithalat izni verdiğini, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın da mukayyit olarak söz konusu dosyaları imzalayıp Araç Kayıt Dairesi'ne göndererek, söz konusu araçların kaydedilmesini istediğini anlattı.