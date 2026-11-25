Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uygarlığı seçtiğini belirterek, bunun birinci gereğinin şiddetin her türlüsünden, özelde ise kadına yönelik şiddetten arınmak olduğunu vurguladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Erhürman, “Kadına yönelik şiddetin faili erkek. Maalesef gerçek bu! Şiddet, medeniyet kaybıdır; uygarlıktan uzaklaşmaktır.” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin tek sebebinin erkek çocukların aile içinde gördüğü ve öğrendiği olumsuz davranışlar olmadığını belirten Erhürman, “Ama özellikle biz babaların oğullarımıza ne öğrettiğimiz de önemlidir” dedi.

Çocuklara öğretilenlerin söylenenlerden ziyade yapılanlar ve yapılmayanlar olduğunun unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, mesajını şöyle tamamladı:

“Çocuklarımıza, şiddetin olağanlaştığı, medeniyetten uzak bir yaşamı değil, sevgiyi, saygıyı, uygarlığı miras bırakmak yükümlülüğümüzdür.”