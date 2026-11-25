Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, genç girişimcilere iki yıllık kredi, ilk yıl ödemesiz dönem ve beş yıl vergi muafiyeti önerdi, koşulsuz bedelli askerlik, GKK’nın geleceği ve stajyer gençlerin sosyal sigorta primleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

TAM Parti’den yapılan açıklamaya göre, Denktaş, dün akşam Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilen “Söz Gençte – Sandığa Doğru: Genel Başkanlar Özel” programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Ünal Üstel'in programda bulunmamasını eleştiren Denktaş, ülkeyi yönetenlerin gençlerin karşısına çıkarak sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.

Koşulsuz bedelli askerlik önerisinin kapsamını sorgulayan Denktaş, uygulamanın yurt içinde yaşayanları da kapsayıp kapsamayacağını sordu.

Bedelli askerlik önerisi üzerinden güvenlik politikalarına ilişkin sorular yönelten Denktaş, Ünal Üstel'e “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kapatılmasını da mı öneriyorsun?” ifadelerini kullandı.

Teknik aksaklıklar nedeniyle konuşmasına birkaç kez ara vermek zorunda kalan Denktaş, yaşanan kesintilere “Her yerde mikrofon kesiliyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Yerel İstihdamı Destekleme Fonu'nun zorunlu staj yapan gençlerin sosyal sigorta primlerini karşılamak amacıyla kullanılmasını öneren Denktaş, böylece işverenlerin stajyer kabul etmesinin kolaylaştırılabileceğini ifade etti.

Denktaş, yükseköğretimin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden çıkarılarak ayrı bir bakanlık çatısı altında yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, önerdikleri yeni yapılanmada iki bakanlık kurulacağını belirterek bunların Yükseköğrenim ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Çevre Bakanlığı olacağını, diğer bakanlıkların ise birleştirilerek daha verimli bir yönetim yapısı oluşturulacağını ifade etti.

Denktaş, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Üniversitelere girişin daha kolay olması gerektiğini, Türkiye'deki merkezi sınav sistemlerinden farklı bir uygulamanın KKTC'de hayata geçirilmesinin Türkiye'den daha fazla öğrenci gelmesine katkı sağlayacağını ifade eden Denktaş, “Üniversiteye giriş kolay olmalı ama üniversiteden mezun olma bu kadar kolay olmamalı.” dedi.

Teknoloji ve bilişim alanında KKTC'nin sahip olduğu potansiyele de değinen Denktaş, ülkede başarılı yazılımcılar ve nitelikli yazılım projeleri bulunduğunu ancak bu çalışmaların uluslararası alanda tescil edilmesi konusunda sorunlar yaşandığını söyledi.

Türkiye'deki uygulamaların KKTC'ye aktarılması konusunu da değerlendiren Denktaş, Türkiye'de olumlu örnekler bulunmasına rağmen bunların KKTC'de uygulanmadığını, olumsuz uygulamaların ise zaman zaman örnek alındığını söyledi.

Gençlerin Başbakanlık bünyesinde bir Gençlik Danışma Kurulu oluşturulması yönündeki taleplerini de değerlendiren Denktaş, gençlerin siyasette daha aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Hangi düşüncede olurlarsa olsunlar gençlerin siyasete katılmaları gerektiğini belirten Denktaş, siyasi partiler olmadan siyasetin yapılamayacağını ve gençlerin hükümetlerde daha aktif söz sahibi olabilmeleri için öncelikle siyasi süreçlerin içinde yer almaları gerektiğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel'in bedelli askerlik konusundaki açıklamasını da eleştiren Denktaş, Üstel'in Türkiye Genelkurmayı ile üst düzey görüşmelerin sürdüğünü ve bu uygulamayı kendilerinden başka hiçbir partinin hayata geçiremeyeceğini söylediğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.