Hava hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı en yüksek 27 derece, en düşük 15 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Kasım-2 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genellikle açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bazı günler parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 24-27, sahillerde 21-24 ve dağlık kesimlerde 15-18 derece dolaylarında olacak.

Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.