Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), tiyatroya ilgi duyan yetişkinler için 14 Aralık’ta yeni atölye programı başlatacak.

LBT'den verilen bilgiye göre, “Hayal et, Tasarla, Uygula!” sloganıyla düzenlenen Yetişkinler Tiyatro Atölyesi, eğitmen Güneş Kozal eşliğinde Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek.

Atölye, üç ay sürecek ve tiyatroya ilgi duyan ve sahne deneyimi kazanmak isteyen yetişkinleri bir araya getirecek. Çalışmalar her pazartesi saat 18.00 – 19.30 arası Arabahmet Kültür Evi’nde yapılacak.

Katılmak isteyenler, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na başvurarak kayıt yaptırabilecek.