Serap ŞAHİN

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamının bugünkü tanığı, Girne Turizm Limanı Muhaceret Şubesi Ekip Sorumlusu Sertan Anadol oldu.

“Zanlıların yasal statüleri yok”

Anadol, Muhaceret Tüzüğü’nün 36’ncı maddesi uyarınca 3’üncü zanlıdan 9’uncu zanlıya kadar olan zanlıların yasal statülerinin bulunmadığını belirtti.

Gemi mürettebatına karaya çıkmak istemeleri halinde “pass card” verildiğini anlatan Anadol, mürettebatın pasaportunu teslim ederek bu kartı aldığını, gemiden çıkmak istemeyen mürettebata ise kart verilmediğini açıkladı.

Ardından mahkeme sırasıyla zanlıları dinlemeye başladı.

“Finansman konusu benim sorumluluğum”

Mahkemede konuşan Filo Denizcilik Şirket Direktörü ve hissedarı A.Ö., nakliyeciler arasındaki rekabet nedeniyle işlerini kaybetmemek amacıyla 7-8 nakliye şirketiyle birlikte 2017 yılında Filo Denizcilik’i kurduklarını anlattı.

Aynı zamanda Sadun Erhun Gümrükleme’de çalıştığını ve asıl mesleğinin bu olduğunu belirten A.Ö., Filo Denizcilik’e ayda bir kez gittiğini, direktör olarak koordinasyonu sağladığını ifade etti.

Şirkette finansman konusunun kendi sorumluluğunda olduğunu belirten A.Ö., bin TL’nin altındaki faturaları hiçbir zaman gündeme getirmediklerini, yaklaşık 150 bin dolarlık mazot alımları, tersane giderleri ve ödemelerle ilgilendiğini, ödemeleri genel sekreterle birlikte imzaladıklarını söyledi.

“Ben suçsuzum, mahkememize güveniyorum”

Can güvenliğinden endişe duymadığını belirten A.Ö., serbest kalmak ve kendisini savunmak istediğini, cezaevinde kalması halinde ailesinin gelirinin kesileceğini söyledi.

A.Ö., “28 insanımız öldü, polisimiz var dedik ama 3 ay sonra bana böyle bir suçlama getirildi. Ben suçsuzum, mahkememize güveniyorum. Ben zaten böyle işler için genel müdüre noterden vekâlet verdim. Bana ve aileme sürülen bir damga bu” dedi.

“Sigorta, Filo Denizcilik’in iki gemisine haciz koydu”

A.Ö., basında çıkan haberler nedeniyle sigorta şirketinin Filo Denizcilik’e ait iki gemiye haciz koyduğunu, ileride açılacak dava için gemilerin elden çıkarılmasını önlemek amacıyla ara emri alındığını söyledi. A.Ö., şirkete ait dört gemiden üçünün kaldığını belirtti.

“Ben gemi işlerinden anlamıyorum”

Gemi işlerinin eğitim gerektirdiğini ve kendi tecrübesinin finans alanında olduğunu belirten A.Ö., “400 TL’lik faturada benim imzam yok. Alınan malzemeyle ne yapıldığını bilmiyorum. Bilgim olsaydı ve nerede kullanıldığını bilseydim genel müdürü arar, araştırmasını isterdim” dedi.

Şirketin genel müdürünün Denizcilik Fakültesi mezunu olduğunu ve 16 yıldır kendileriyle çalıştığını belirten A.Ö., talebi üzerine kendisine de şirket hissesi verdiklerini anlattı.

“Biz gemiyi gözden çıkarmadık”

A.Ö., “16 yıldır güvenli bir şekilde yolcu taşıdık. Böyle bir sonucu biz de istemedik. Biz gemiyi gözden çıkarmadık” dedi.