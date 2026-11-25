Medya Etik Kurulu, kadına yönelik şiddetle mücadelede basının önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, şiddet haberlerinde insan hakları, gazetecilik meslek ilkeleri ve etik değerlerin gözetilmesi çağrısında bulundu.

Medya Etik Kurulu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda basının, kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin sorumlu bir paydaşı olduğu vurgusu yapılarak, "Şiddete karşı sessiz kalmamak, şiddeti normalleştiren söylemlere karşı çıkmak ve mağdurların yanında durmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerine yer verildi.

Kadına yönelik her türlü fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital şiddetin önlenmesinin toplumsal dayanışma gerektiren ortak bir mücadele alanı olduğu vurgulanan mesajda, basın mensuplarına altı başlık altında çağrıda bulunuldu.

“Hak odaklı bir dil kullanın, mağdurun mahremiyetini koruyun”

Şiddet haberlerinde kullanılan dilin toplumsal algıyı etkilediğine dikkat çekilen mesajda, özellikle kadın cinayetlerinde şiddeti sıradanlaştıran veya faili haklı gösteren “kıskançlık krizi”, “aşk cinayeti” ve “namus meselesi” gibi ifadelerden kaçınılması istendi.

Mağdurun kimliğini açığa çıkarabilecek özel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği belirtilen mesasjda, mağdurların ve yakınlarının mahremiyetine özen gösterilmesi, mağdurun çocuk olması durumunda ise çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiği kaydedildi.

“Şiddet görüntülerini yayınlamayın, şiddete gerekçe yaratmayın”

Kanlı görüntülerin, ceset fotoğraflarının ve mağdurun acısını teşhir eden içeriklerin ilgi çekmek amacıyla kullanılmaması gerektiği belirtilen mesajda, bu tür içeriklerin mağdur yakınlarının acısını derinleştirebileceği, toplumda travmaya yol açabileceği ve şiddetin normalleşmesine katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Mesajda, şiddetin toplumsal, ekonomik, kültürel ve psikolojik boyutlarıyla ele alınması, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerin görünür kılınması gerektiği de vurgulandı.

Failin özelliklerinin, mağdurla ilişkisinin veya yaşanan tartışmaların şiddeti haklı gösterecek biçimde sunulmaması gerektiği belirtilen mesajda, basının önleyici tedbirleri ve çözüm önerilerini de kamuoyuna aktarması istendi.

Dijital yayınlarda etik sorumluluk ve şiddetle mücadeleye destek çağrısı

Dijital yayınlarda da gazetecilik etik ilkelerinin korunması gerektiği belirtilen mesajda, tıklanma uğruna şiddet görüntülerinin yeniden paylaşılmasından, özel bilgilerin yayılmasından ve doğrulanmamış iddiaların haberleştirilmesinden kaçınılması istendi.

Mesajda, mağduru hedef gösteren ve şiddeti teşvik eden içeriklere karşı editoryal sorumluluk gösterilmesi gerektiği de kaydedildi.

Şiddetle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının, kadın dayanışma merkezlerinin, hukuki destek mekanizmalarının ve farkındalık projelerinin çalışmalarına yayınlarda yer verilmesi çağrısında bulunulan mesajda, basının yalnızca sorunları görünür kılan değil, çözümün de bir parçası olan bir kurum olması gerektiği vurgulandı.