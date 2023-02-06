YDÜ’den 10 kişilik ekip deprem bölgelerine gitti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ekipleri, yardım çalışmaları için deprem bölgelerine gitti.

YDÜ Hastanesi’nden 1 doktor, 4 paramedik ve 5 kişilik AFAD ekibinden oluşan 10 kişilik bir grup, deprem bölgelerine ulaşmak için adadan ayrıldı.

YDÜ ekibi, Türkiye’ye ulaşmasının ardından AFAD’la koordineli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde görev yapacak.

Öte yandan YDÜ Hastanesi deprem bölgeleri için halka kan bağışı çağrısında bulundu.

YDÜ Hastanesi, tüm halkı kan vermek için Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi’ne davet etti.