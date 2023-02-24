YDÜ depremzede öğrencileri için ödenmemiş eğitim harçlarını sildi

Yakın Doğu Üniversitesi depremzede öğrencilerinin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine ait ödenmemiş eğitim harçlarını sildi. Ayrıca üniversite rektörlüğü aldığı karar ile kampüsündeki yurtlarda bulunan 470 yatak kapasitesi, depremzede öğrencileri için ücretsiz tahsis edilecek.

YDÜ'den yapılan açıklama:

"Depremzede Öğrencilerimize Duyuru

Türkiye’mizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede öğrencilerimize ilişkin Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Depremzede öğrencilerimizin, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine ait ödenmemiş eğitim harçları silinmiştir.

2) Üniversitemiz kampüsündeki yurtlarımızda bulunan 470 yatak kapasitesi, depremzede öğrencilerimize ücretsiz tahsis edilecektir.

3) Depremzede öğrencilerimize sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün ücretsiz yemek verilecektir."