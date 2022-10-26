"YDÜ Bilgisayar Bilimleri alanında 175, 'Mühendislik' alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında"

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023” alan sıralamalarında, Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı “Bilgisayar Bilimleri”nde dünyanın en iyi ilk 175, “Mühendislik”te ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldıklarını açıkladı.

Açıklamada "Yakın Doğu Üniversitesi, 'Mühendislik' alanında Türkiye’de ikinci, KKTC’de ise birinci sırada yer al. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda 'Eğitim' alanında dünyada ilk 500’de yer alırken; 'Klinik ve Sağlık' alanında 501-600, “Yaşam Bilimleri” ve “Sosyal Bilimler” alanlarında da ise 601- 800 bandında yer aldı" denildi.

YDÜ'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik” alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı. Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı “Bilgisayar Bilimleri”nde 151-175 bandında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, “Mühendislik” alanında ise 176-200 bandında yer bularak, bu alanlarda adını, dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasına yazdırma başarısı gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi, “Mühendislik” alanında Türkiye’de ikinci, KKTC’de ise yine birinci sırada yer aldı.

Günsel: “Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum”

Times Higher Education’ın dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı çalışmada Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldığını açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bir önceki sıralamada Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alıyorduk. Times Higher Education’ın açıkladığı bu yılki listede ise Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik alanında ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer alarak yükselişimizi sürdürdük” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ulaştığı bu başarının benimsedikleri; araştıran, geliştiren ve üreten üniversite vizyonunun bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bütün dünyada önemli bir akademik gösterge olarak kabul edilen Times Higher Education sıralamalarında üniversitemizin ve ülkemizin adını üst sıralara taşımak için araştırmaya, ürün geliştirmeye ve ulaştığımız sonuçları bilim dünyası ile paylaşmaya devam edeceğiz. Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.