Yazar ve ressam Trautman “Doğa ve Ben” kitabını Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu’na takdim etti

Yazar ve Ressam Heidi Trautmann, basımını Kültür Dairesi koordinasyonu ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği Doğa ve Ben isimli kitabını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na sundu.

Heidi Trautmann, küratörlüğünü yaptığı ve farklı sanat dallarından 52 Kıbrıslı sanatçı ile yaratıcı insanın çalışmalarından oluşturduğu ve “Doğanın bize ihtiyacı var dürtüsüyle” hazırladığını belirttiği kitabını hem basılır basılmaz ilk olarak Md. Zaimağaoğlu’na sundu hem de kitabın basımını sağlayan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.

Kıbrıs’a ilk kez 1999 yılında gelmiş olup 2001 yılından beri ülkemizde yaşayarak sanatsal çalışmalar yapmakta olan Trautmann, kitap hakkında Zaimağaoğlu’na bilgi verdi.

Kitapta yer vermek üzere 100’ü aşkın Kıbrıslı sanat insanına davet göndererek doğanın kendilerine ne ifade ettiğini sanatsal çalışmaları ile anlatmalarını istediğini bildiren Trautmann, davetini olumlu yanıtlayan 52 kişinin sanatsal çalışmalarını kendisine gönderdiğini belirtti.

Trautmann küratörlüğünü yaptığı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli basılan “Doğa ve Ben Kıbrıs’ın Sanatçıları ve Yaratıcı İnsanları Konuşuyor” isimli kitapta, yaratıcı insanların şiirle, karikatürle, resimle, heykelle, müzikle, seramikle ve yazıyla doğanın kendileri için anlamını anlattıklarını vurguladı.

Trautmann, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ile Daire Müdürü Zaimağaoğlu’nun sunuş yazıları ile okuyucuyla buluşacak kitabın, tanıtım etkinliği için, 2025 yılının ocak ayında AKM’de bir sergi açmak istediklerini de bildirdi.

Hazırladığı kitapla sanat ve doğayı birleştiren Heidi Trautmann’ı kutlayan Zaimağaoğlu, böylesine anlamlı ve geniş katılımlı bir sanatsal çalışmaya Kültür Dairesi ve Bakanlık olarak ortak olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Zaimağaoğlu: “Doğa tüm insanlar için hayati önem taşıyor ancak yaratıcı insanlar ve sanatçılar için doğanın ne ifade ettiğini görmek isteyenler bunu en güzel bir şekilde Trautmann’ın hazırladığı Doğa ve Ben kitabında bulacaklardır.”