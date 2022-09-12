Yaz tatili bitti… 50 bini aşkın öğrenci okula başlıyor

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci yarın, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 27 bin öğrenci de çarşamba günü ders başı yapacak.

6 bine yakın öğretmen de yeni eğitim döneminde okullarda görev yapacak. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda okullarda maske takılması da zorunlu olacak.

İlkokul öğrencileri yarın, ortaokul ve lise öğrencileri çarşamba günü ders başı yapacak

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okulların yarın açılmasıyla başlıyor. Orta dereceli okullarsa çarşamba günü açılacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı 111 kamu, 16 özel okul olmak üzere toplam 127 okulda yaklaşık 25 bin öğrencinin öğrenim görmesi bekleniyor.

Yeni ders yılında Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 37 kamu, 12 özel okul olmak üzere toplam 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ile Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.

Yeni ders yılı takvimine göre, 1-15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak yarıyıl tatilinin ardından 16 Şubat 2023 Perşembe günü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi açılacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü ise karne ve tamamlamama belgeleri dağılacak ve eğitim yılı sona erecek.

Kolejlere Giriş Sınavları 28 Ocak ve 10 Haziran’da

Kolejlere Giriş birinci basamak sınavı (KGS-1) 28 Ocak 2023 Cumartesi, ikinci basamak sınavı (KGS-2) 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.

8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvurularının alınması ise 26 Haziran–6 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. 7 Temmuz 2023 Cuma günü de meslek liseleri 9’uncu sınıflarına yerleşenler açıklanacak.

Kapalı alanlarında maske takma zorunluluğu

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda tüm okul çalışanlarının, 6 yaş ve üzeri öğrencilerin sınıflarda ve okulların diğer tüm kapalı alanlarında maske takması zorunlu olacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları, Resmi Gazete'nin 4 Eylül yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Komite kararları arasında yeni eğitim öğretim yılına yönelik kurallar da yer almıştı.

Bu kapsamda, sınıflar ve okulların kapalı alanlarında ayrıca okul otobüslerinde öğrenci, öğretmen, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunlu kılındı.

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi, 4-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerisinde bulundu.

Sınıfların ve okullardaki diğer tüm kapalı alanların (öğretmen odaları vb.) havalandırması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

Ailede Covid-19 pozitif olması halinde pozitif kişi ve çocuğun aşısız olması durumu hariç, çocuk okula devam edecek.

İzolasyon süreci 5 gün

Kararlarda ayrıca Covid-19 pozitifler için izolasyon süresi 5 güne düşürüldü. 5. günün sonunda kişiler, maske kurallarını gözeterek güncel hayatlarına devam edebilecek.

Testler

Sağlık Bakanlığı tarama programı oluşturarak, okullarda random tarama testi yapacak.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. semptomu olan öğrenciler test yapmaya gönderilecek.

Dezenfeksiyon / El Temizliği

Okul Pandemi Kurulları tarafından el temizliği ile ilgili eğitim verilecek. Su ve sabun kullanımı özendirme eğitimleri verilecek, gerektiğinde dezenfeksiyon kullanılacak.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekiyor (kantin, yemekhane vb.). Özellikle 5 yaş ve altı okul öncesi eğitim kurumları mutlaka dezenfeksiyon kullandıracak.