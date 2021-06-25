Yavuk'un ölüm sebebi "kronik akciğer hastalığı ve siroz”

Taşkent'te 22 Haziran tarihinde evinde ölü bulunan 42 yaşındaki Yunus Yavuk'a otopsi yapıldı.

Polis, yapılan otopsi sonucunda Yavuk'un “kronik akciğer hastalığı ve siroz” hastalığından dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.06.2021 tarihinde Taşkent’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Yunus YAVUK(E-42)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “ kronik akciğer hastalığı ve siroz” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.