'Yavru Külliye' ısrarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ciddi bütçe açığı ve ekonomik krize rağmen "Yavru Külliye" olarak anılan yeni "KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı"nın yapılması için Bakanlar Kurulu'ndan bir adım daha atıldı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi ile gündeme gelen yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi için Bakanlar Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı'nı yetkilendirdi.

11 Kasım 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki protokol" için gerekli yetki verildi.

Saner Hükümeti döneminde, Bakanlar Kurulu kararınca ‘Külliye projesini’ yapacak mimara KKTC yurttaşlığı da verilmişti.

Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mimarına verilen istisnai yurttaşlığa ilişkin Bakanlar Kurulu’na yazılı ihbar göndermiş, eski Başbakan, Mimar Ersan Saner'in üyelikten çıkartılması için de imza kampanyası başlatılmıştı.

Karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın Ek-3.1.3 kısmında "2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Yardımlarıyla Finanse Edilecek Projeler Detay Listesi" başlığı altında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesi"nin T.C. Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve önergeye ekli sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yapılmasına Dair Protokol Taslağı"nın imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkilendirilmesine karar verdi."