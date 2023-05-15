Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında, Yaşlı Bakımında Kalite Standartları konulu seminerini yapıldı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı çerçevesinde finanse edilen ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından uygulanan Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında Yaşlı Bakımında Kalite Standartları konulu seminer yapıldı.

Hemşirelik alanında bilim doktoru ve iş insanı olan Dr. Vildan Kandemir seminer sunumunda, yaşlı bireylerin nitelikli bakımı için hemşirelerin lider konumda bulunmasının öneminde bahsetti.

Yaşlıların nitelikli bakım ihtiyacı doğrultusunda, kalite standartlarının arttırılması için bakım verenlerin de yaşam kalitelerinin arttırılması gerektiğine vurgu yapan Kandemir, bazı ülkelerde yaşlılara bakım veren çalışanların izin günü sayılarının arttırıldığını ve daha az vergi ödediklerini anlattı, sosyal hakların önemine değindi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ise konuşmasında, huzurevi ve bakımevlerinin kalite standartları konusunda şikayetler aldıklarını belirterek, kalite standartlarının çok önemine ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Seminerin çok faydalı ve bilgilendirici olduğunu söyleyen Jenkins, konuşmacı ve katılımcılara teşekkür etti.