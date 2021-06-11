Yasaya ‘Basın özgürlüğü’ açılımı

CTP, Meclis’e ‘Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması’ yasası değişiklik önergesi verdi. Önerge ile ‘esas Yasanın 12. maddesinde düzenlenen ‘Suç oluşturmayan Haller’ sınıflandırmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde genişletilmesi ve Anayasanın 26’ıncı maddesinde düzenlenen “Basın Özgürlüğü” kavramlarının bu Yasada tam olarak karşılığını bulabilmesi’ amaçlanıyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri Doğuş Derya, Erkut Şahali ve Fikri Toros’un imzası ile Meclis’e sunulan önerge ile ilgili YENİDÜZEN’e kısa bir bilgi veren CTP Milletvekili Erkut Şahali, “CTP’ye yüklenen bazı yanlışları, yasayı daha anlaşılır hale getirip ortadan kaldırmak için yapılan bir öneridir. Hukuki açıdan anlam hatasını ortadan kaldırmaya dönük adımdır. Farklı yorumlamaya müsait bir durum vardı ve bunu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Önergenin, pazartesi toplanacak Meclis Oturumu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Değişiklik önergesinde 12. Maddeye ek yapılması istenen 4. ve 5. fıkralar şöyle:

4. “Bu yasada yer alan hiçbir hüküm, bu yasaya aykırı bir biçimde kaydedilmiş veya elde edilmiş olsa bile, bir basın mensubunun veya kayıt kendisine ulaştırılmasını sağlayan herhangi bir kişinin, ele geçirilen haberleşmeye ilişkin veriyi, haberleşme içeriğini veya başka herhangi bir ses veya görüntü kaydını incelemesini engellemez.”

5. “Avrupa İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde, haberleşmenin gizliliğinin ve Özel Hayatın gizliliğinin ihlal niteliğinde sayılmayan bir suç işleyen bir basın mensubunun veya herhangi bir kişinin böyle bir fiili, bu yasadaki herhangi bir hüküm uyarınca suç teşkil etmez.”