8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Lefkoşa’da yoğun bir katılımla kutlandı. 8 Mart Organizasyon Komitesi’nin orgazine ettiği, birçok örgüt ve siyasi partinin de desteklediği yürüyüş, Dereboyu’ndan başladı, Meclis önüne kadar devam etti. Sloganlarla birlikte yürüyen kalabalık, arzu ve isteklerini bir kez daha haykırdı, Meclis önüne gelindiği sırada ise basın açıklaması okundu.

Meclis önünde okunan basın açıklamasında, son dönemde artış gösteren kadına yönelik şiddet olaylarına değinildi.

Yürüyüşte, “Eşitlikten Vazgeçmiyoruz”, “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Karşı Umutla”, “Kadınlar Gericiliğe Geçit Vermiyor”, “İtaat Etmiyoruz”, “Kadın Yaşam Özgürlük”, “Özgürlük İrademizde”, “Yaşasın Kadın Dayanışması” gibi pankartlar da açıldı.

Yürüyüşe çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kadınların da destek vermesi dikkat çekti.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS