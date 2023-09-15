"Yaşananlar hem beni, hem de sendikamızı zan altında bıraktı"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaparak, tüm görev ve yetkilerini Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu'ya devrettiğini açıkladı.

Cesurer, oğluyla birlikte toplam 16 kişinin isimlerin hangi kapsamda bu mülakata çağrıldığı konusu netleşene ve buna bağlı olarak sonrasında atılacak adım belirlenene kadar bu kararın alındığını açıkladı.

Çağlayan Cesurer, dün akşamüzeri KANAL SİM'de katıldığı program'da istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Cesurer'in açıklaması şöyle:

KIB-TEK’in 25 Temmuz 2023 tarihinde ilan ettiği münhal kapsamında elektrik elektronik teknisyenliği kadrosu için başvuruda bulunup 31 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen yazılı sınava giren, ancak sınav sonucunda kuruma alınan 73 kişilik listeye girmeyen oğlum Doğukan Cesurer’in 13 Eylül 2023 tarihinde telefoniyen aranarak mülakata çağrılması ve sonrasında kurum yönetimi tarafından geçici işçi statüsünde istihdam edildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından yaşananlar, hem KIB-TEK’te örgütlü EL-SEN’in başkanı olarak beni büyük bir zan altında bırakmış, hem de sendikamızı, hiç hak etmediğini düşündüğüm saldırılara maruz kalmasına yol açmıştır. Bu sebeple, oğlumun ve oğlumla birlikte toplam 16 kişi olduğunu öğrendiğimiz bu isimlerin hangi kapsamda bu mülakata çağrıldığı konusu netleşene ve buna bağlı olarak sonrasında atacağımız adım belirlenene kadar, göz nurumuz EL-SEN’in yıpranmaması adına, görev ve yetkilerimi Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’ya devrediyorum. Elsen tüzüğü bu sürecin nasıl yürüyeceği konusunda açık ve nettir.