“Yaşananlar hafızaya kaydedilecek, mücadele aralıksız devam edecek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hafızasına işaret etti, “Yaşananlar hafızaya kaydedilecek ve mücadele aralıksız devam edecek” dedi.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Demokrasinin en asgari halinde dahi normal kabul edilemeyecek her ne varsa hepsinin "normalleştirilmesi" için inanılmaz bir çabanın sergilendiği anormal bir süreç’ yaşandığının da altını çizdi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Demokrasinin en asgari halinde dahi normal kabul edilemeyecek her ne varsa hepsinin "normalleştirilmesi" için inanılmaz bir çabanın sergilendiği anormal bir süreç...

Bu çabaların kısa vadede sonuç verdiği yanılgısına düşülebilir. Ama Kıbrıs Türk halkının orta ve uzun vadeli hafızası sanıldığının aksine hiç de fena değildir. Bu ülkede var oluş, demokrasi ve kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi dün başlamadı ki bugün bitsin. Yaşananlar hafızaya kaydedilecek ve mücadele aralıksız devam edecek...”