"Yasak bildirimi yapılmadı, grev devam ediyor”

Bakanlar Kurulu, EL-SEN’in Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda başlattığı greve ilişkin yasak getirdi ancak YENİDÜZEN’e konuşan sendika başkanı Çalayan Cesurer, kendilerine resmi bir bildirimin yapılmadığını, bu nedenle grevin devam ettiğini söyledi.

Cesurer, Resmi Gazete’yi takip etmek zorunda olmadığını, grev yasaklama kararlarının kuruma gönderilen resmi bildirimle yapılabileceğini belirterek, şu an için böyle bir bildirimin kendilerine ulaşmadığın söyledi.

Cesurer ayrıca, saat 17.00’de EL-SEN Yönetim Kurulu’nun toplanıp, bu karara ilişkin değerlendirmede bulunacağını, yol haritasının belirleneceğini kaydetti.

Devam eden grev kapsamında, arızalara müdahale dahil tüm hizmetler durmuş durumda.

EL-SEN, AKSA ile yapılan uzun süreli anlaşmalar nedeniyle yurttaşın daha fazla elektrik faturası ödediğini söylemiş, AKSA ile bir uzun vadeli anlaşma daha imzalanmasına karşı çıkmak adına bugün Meclis önünde eylem düzenlemişti.

Eylem sırasında, AKSA ile yeni bir anlaşma imzalanmasını sağlayacağını söylediklerini Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine tepki göstermiş, ancak basın açıklaması yapıldığı sırada söz konusu yasa komiteden onay almıştı.

Bunun üzerine sendika, süresiz grev kararı alındığını açıklamıştı. Sendikanın kararı üzerine Bakanlar Kurulu, 60 gün süreyle grevi yasaklama kararı üreterek Resmi Gazete’de yayımladı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre karar, "grevin elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte olması" iddiasıyla alındı.

Bakanlar Kurulu Elektrik Kurumu'ndaki grevi yasakladı