Bakanlar Kurulu Elektrik Kurumu'ndaki grevi yasakladı

Bakanlar Kurulu, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) Elektrik Kurumu'nda başlattığı grevi yasakladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2023 Grev Yasağı (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) Emirnamesi" ile El-Sen'in veya diğer sendikaların kurumda grev yapmaları 60 gün süreyle yasaklandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre karar, "grevin elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte olması" iddiasıyla alındı.

EL-SEN, AKSA ile yapılan uzun süreli anlaşmalar nedeniyle yurttaşın daha fazla elektrik faturası ödediğini söylemiş, AKSA ile bir uzun vadeli anlaşma daha imzalanmasına karşı çıkmak adına bugün Meclis önünde eylem düzenlemişti.

Eylem sırasında, AKSA ile yeni bir anlaşma imzalanmasını sağlayacağını söylediklerini Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine tepki göstermiş, ancak basın açıklaması yapıldığı sırada söz konusu yasa komiteden onay almıştı.

Bunun üzerine sendika, süresiz grev kararı alındığını açıklamıştı.