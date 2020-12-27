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Yasağı takmadılar, parti yaptılar

Yasağı takmadılar, parti yaptılar

Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu’nun açıklamış olduğu yasaklar delinmeye devam ediyor.Dün  bir grup genç tarafından Girne Alevkayası’nda tekno partisi organize edildi.

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Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu’nun açıklamış olduğu yasaklar delinmeye devam ediyor.

Dün  bir grup genç tarafından Girne Alevkayası’nda tekno partisi organize edildi.

Piknik yapacaklarına dair çağrı yapmalarına rağmen gençler sosyal medyadan dj’li parti video ve görüntüleri paylaştı. Görüntülerde gençlerin sosyal mesafesiz ve maskesiz dans ettikleri görülmekte.

Ormanlık alanda yapılan parti ile geçtiğimiz hafta yayınlanan Sağlık Üst Kurulu kararlarının denetimi ve uygulanabilirliği tekrar sorgulandı.

 

Foto sosyal medya

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