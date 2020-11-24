‘Yasa dışı yollardan kuzeye geçirmek için’ anlaştılar

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A. F. B., S. R. M. ile suçla bağı olmadığı ancak kaçak olduğu belirlenen I.O bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, zanlıların Haspolat'ta işlenen ağır bir cürüm işlemek kasti ile gizli ittifak kurma suçlarıyla mahkemede bulunduklarını belirtti.

20 Kasım tarihinde saat 18.30 raddelerinde Haspolat Sanayi bölgesinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde şüpheli görülen zanlıların Demirhan Polis karakoluna davet edilerek yapılan sorgularında halen Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Nijerya uyruklu bir şahsın iki zanlıyı yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine götürmek için anlaşıp bu amaç ile Haspolat Sanayi bölgesinde buluşmak amacı ile gittiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

2016’dan bu yana yasal statüsü yok…

Polis, zanlı I.O’nun ise Gizli ittifak suçuyla bağı olmadığını ancak 2016 tarihinden beri yasal statüsü olmadığının belirlendiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı I.O’nun 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, zanlı A. F. B.’nin 15 bin TL, zanlı S. R.M. 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.