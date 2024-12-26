32 sendikanın alım gücünü azaltacak, halkı fakirleştirecek ve çalışma hayatında örgütlü mücadeleyi sekteye uğratacak yasa tasarılarına karşı bugün uyguladığı genel grev yarın da devam edecek.

32 sendika adına ortak açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, "Yasa geri çekilene kadar grevimiz sürecek; grevlerin yasaklanması durumunda ise bu yasağa boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı, mücadeleye ortak olma çağrısı yaptı.

Ortak açıklama şöyle:

Bugün, 26 Aralık’ta, ülkemizde örgütlü 32 sendikanın öncülüğünde gerçekleştirilen genel grev ve mitinge katılarak sesimize güç katan tüm emekçilere, üyelerimize ve halkımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız. Hep birlikte doldurduğumuz alanlar, haklarımızı savunma konusundaki kararlılığımızı ve dayanışmamızın gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Hükümetin, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı Alma Hakkı Yasası üzerinde yapmak istediği değişikliklerle alım gücümüzü reel olarak düşürmeye, asgari ücretliyi patronların insafına bırakmaya toplu sözleşme hakkımızı gasp etmeye ve halkı daha da fakirleştirmeye yönelik girişimlerine karşı mücadelemiz devam edecektir.

Bu kararlılıkla yarın yeniden tüm örgütlü yerlerimizde grevde olacağız! Hakkımız olan insanca yaşamı ve örgütlü çalışma hayatını koruyana kadar geri adım atmayacağız. Yasa geri çekilene kadar grevimiz sürecek; grevlerin yasaklanması durumunda ise bu yasağa boyun eğmeyeceğiz.

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasınıı yasa gücünde kararname ile keyfi bir şekilde değiştirerek ve keyfi grev yasağına karşı hukuk mücadelemizi de sürdürüyoruz ve bu adaletsiz girişimi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Ancak biliyoruz ki gerçek değişim, sokakta ve meydanlarda gösterdiğimiz dayanışma ile gelecek.

Eylem sonrası tekrar konuyu değerlendiren sendikalarımız dayatmalarla tek taraflı yasaları değiştirmekte ısrar eden ve ülkede çalışma barışını bozarak kaos yaratan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin tek sorumlu olduğunu ortaya koymuştur. Bu yasalarda ısrar ederek Meclis’te de yasallaşmaları yönünde adım atılması durumunda yaşananlarla oluşacakların tek sorumlusu olacaktır.

Tüm emekçileri, yarınki grevimize ve mücadelemize güç katmaya çağırıyoruz. Birlikte direnelim, birlikte kazanalım!

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri (Sendikalar adına)"