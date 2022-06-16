Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Parktaki çocuğu “yemiş alacağını” söyleyip kandırarak cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan aynı zamanda, 5 farklı iş yerinden para ile alkollü içki çaldığı tespit edilen zanlı N.N, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

“Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal ve Alıkoyma”, “Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Cinsel Saldırı”, “Dükkân Açma”, “Sirkat” suçlarından tutuklanan zanlı N.N. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, 6 Haziran tarihinde, saat 19.00 ile 20.30 saatleri arasında Lefkoşa’daki çocuk parkı içerisinde oynamakta olan 8 yaşındaki kız çocuğunu “kendisine yemiş alacağını” söyleyip kandırarak “ailesinin rızası dışında alıkoyduğunu ve cinsel saldırıda bulunduğunu” belirtti.

Polis, zanlının 7 Haziran tarihinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tespit edilmesine müteakip yapılan soruşturma esnasında toplamda 5 farklı iş yerine girerek farklı miktarlarda para ve alkollü içkileri de sirkat ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.