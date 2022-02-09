Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı E.C.A tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, zanlının alınan ihbar üzerine tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti.

28 Ocak, 14:35 - 15:20 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa’da ikamet ettiği adrese gidildiğini ve zanlının pencereden siyah bir poşet attığını kaydetti.

Polis, yaklaşık 10 buçuk gram ağırlığında HintKeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

“Bir miktarını içti, bir miktarını sattı”

Polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kraşerin bulunup emare alındığını söyledi.

Soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şu anda aranan bir şahıstan 8 bin 100 TL’ye 25 gram olarak aldığını aktaran polis, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti.

“Yasal statüsü yok”

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.