“Yargı bağımsızlığına sahip çıkacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yarınki eylemine destek belirtti.

CTP yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin açıklamalarının yargının bağımsızlığını zedelediğine işaret ederek bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklama şu şekilde: Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın iki maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ülkemiz yargısının bağımsızlığını zedeleyecek açıklamalarda bulunmaları kabul edilemezdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nden devlet yöneticilerinin ağır ithamlarla yargıyı hedef göstermesi, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına, demokrasisine ve hukuk düzenine açıkça müdahale anlamı taşımaktadır.

Bizler Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz ve demokratik düzenimizin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bu kapsamda Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yargı bağımsızlığına sahip çıkmak amacıyla 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yapacağı eyleme destek belirtiriz.