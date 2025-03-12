“Yardımcı öğretmenler güvence altına alınsın”

Öğretmen Yardımcıları İnisiyatifi, yasada gerekli tadilatlar yapılmasıyla yardımcı öğretmenlerin münhal ile istihdam edilme ve güvence altında çalışma yönündeki taleplerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından da desteklenen Öğretmen Yardımcıları İnisiyatifi, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, yardımcı öğretmenlerin sorunları ile çözüm taleplerini aktardı.

KTÖS yetkilileri de eyleme katılarak inisiyatife destek belirtti.

İnisiyatif adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Mediha Kabidan, 2000’li yılların başlarından bu yana devlet okullarında 4 yaş grubu eğitiminin başladığını ve öğretmen yardımcılarının istihdam edildiğini kaydetti.

2006 yılında Öğretmenler Yasası’na öğretmen yardımcıları ile ilgili yasa maddesi konularak, 100 kadro ayrıldığını söyleyen Kabidan, ancak yasanın üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen yardımcı öğretmenlerin devlet tarafından istihdam edilmediğini ve güvencesiz şekilde çalıştırıldıklarını belirtti.

Kabidan, yardımcı öğretmenlerin, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından uygun koşullar altında istihdam edilmeleri ve bu istihdamların da yardımcı öğretmenlerin çalıştıkları yıllar dikkate alınarak yapılmasını istedi.

KTÖS adına konuşan Genel Sekreter Burak Maviş de, bu sorunun kanayan bir yara olarak 20 yıldır çözüm beklediğini vurgulayarak, yardımcı öğretmenlerin güvencesiz, asgari ücret veya altında maaşlarla çalıştırıldığını belirtti.

Yasanın çalışmaması nedeniyle istihdamların okul aile birlikleri tarafından yapıldığını da söyleyen Maviş, bakanlığın yasayı tadil ederek, Kamu Hizmeti Komisyonu nezdinde bir sınavla münhal açmasını istedi.

Maviş ayrıca, bu sorunların çözümü için Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme talebinde de bulundu.