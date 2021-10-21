Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman akaryakıt sorununa işaret ederek hükümeti eleştirdi. Erhürman, “Yarattığınız enkazın farkına varacak kadar olsun bu halkı düşünebilseydiniz keşke” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

Yok hükmündeydi, istifa etti ama yenisi gelene kadar "görevde" bir "hükumet". Bugüne kadar neyi öngördü, neyi planladı ki akaryakıtta yaşanacakları öngörecek ve sorun yaşanmadan çözüm bulacaktı.

Sonuç: Dün kuyruklarda çile dolduran yurttaş. Bugün 95 oktanla 98 oktanın ne olduğunu konuşmak zorunda bırakılan "Ayşaba ile Fatmaba"!!! Üstüne üstlük dün gece Sn. Arıklı "sorun aşıldı" demişken!!! Yarattığınız enkazın farkına varacak kadar olsun bu halkı düşünebilseydiniz keşke!!!