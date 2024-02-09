"Yapay Zeka" soruşturmasında yeni gelişme

Girne düzenlenen “Yapay Zekâ” operasyonu kapsamında ele geçirilen 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili 26 yaşındaki Ukrayna uyruklu O.P. isimli zanlının ardından V.A. ve P.R. isimli şahıslar da tutuklandı.

Uyuşturucu satışına yönelik gerçekleştirdiği yöntemi mahkemede anlatan polis, henüz tespit edilemeyen bir şahsın yönlendirmesiyle, bir başka şahsın Girne’de farklı konumlara çeşitli uyuşturucu maddeler atıp fotoğrafını çekerek konumunu ve görselini gönderip alınmasını sağlayarak satışını yaptığını aktardı.

Polis, 3 aylık takip sonucu tespit edilen ve Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan O.P. isimli zanlının dairesine 6 Şubat 2023 tarihinde operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlının evinde yapılan arama sonucunda; 1 kilo 300 gram ağırlığında Mefedron, 500 gram (yarım kilo) Magic Mushroom (sihirli mantar), 10 gram kokain, 10 gram amfetamin, 200 gram hintkeneviri, kenevir yağı, 120 gram uyuşturucu madde içerdiğine inanılan macun esrar, 20 gram Uyuşturucu madde içerdiğine inanılan elektronik sigara likidi, 3 gram MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 kilo 800 gram ağırlığında içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan çikolata bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada; 3 Şubat 2024 tarihinde Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir markete, içerisinde uyuşturucu olan 2 poşet yiyecek malzemesi bıraktığını öğrendiklerini açıkladı.

Polis, Perşembe günü yapılan soruşturmada ve bölgede izlenen kamera görüntülerinde konu paketleri gelip alan şahısların Girne'de yaşam süren V.A. ile P.R. olduğunun belirlendiğini ve 2 zanlının Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, V.A. isimli zanlının Girne Şht. Fedai Ali Sokak Avrasya sitesindeki dairesinde gerçekleştirilen aramada; 2 gram ağırlığında kokain,1 adet LSD türü uyuşturucu olduğuna inanılan pul, 1 adet "La Case de papel" motifli mor renk uyuşturucu hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu, 5 gram ağırlığında Mefedron türü uyuşturucu, mutfak tezgahı üzerindeki tepsi içerisinde 2 adet metal öğütücü ve yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri " Maybach" yazan kutu içerisinde streç naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığımda hintkeneviri, yaklaşık 1 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan macun, 5 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan Magic Mushroom (sihirli mantar) hassas terazi, buzdolabı içerisinde 2 farklı cam şişede yaklaşık 30 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kenevir yağı, tuvaletteki dolapta yaklaşık 50 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sabun bulunduğunu söyledi.

Polis, P.R.’nin evinde yapılan aramada ise kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis memuru, O.P. isimli zanlının işlemiş olduğu suçlar ile ilgili olarak 6 Şubat tarihinde bir gönüllü ifade verdiğini, diğer iki zanlının da önceki gün birer gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini açıkladı.

O.P. isimli zanlının evinde bulunan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarında tetkikte bulunduğunu, V.A. isimli zanlının evinde bulunan maddelerin ise önceki gün itibariyle analize gönderildiğini söyledi.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin sarılı olduğu paketler üzerinde ise parmak izi incelemesi yapılacağını ifade etti.

Polis, zanlıların cep telefonlarının da DATA incelemesinin yapılacağını ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.