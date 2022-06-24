Yangın bölgesine yağmur yağıyor, alevler sönmeye başladı
Mersinlik bölgesine beklenen yağmur düştü. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre alevler sönmeye başladı.
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Mersinlik bölgesine beklenen yağmur düştü. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre alevler sönmeye başladı.
Mersinlik muhtarı Mutlu Şeker de Kanal Sim'e yaptığı açıklamada, "bölgeye yağmur başladı" dedi.
Meteoroloji Dairesi eski Müdürü Fehmi Oktay, yangın bölgesinde bu gece yarısından sonra yağmur beklendiğini açıklamıştı.
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