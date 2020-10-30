Yalan beyanla, 163 bin 200 TL temin etti

Lefkoşa’da Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.G bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Burçin Korgan, zanlının "Sahtekarlıkla Para Temini” suçuyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Eylül-Ekim 2020 UBP partisinde tanıdıkları olduğunu ve kendilerine devlet tarafından ev ve arazi icar ettireceğini söyleyip yalan beyanda bulunduktan sonra Lefkoşa'da sakinler M.S., A.İ.K. ve Z.D.'den toplamda 163 bin 200 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı.

23.10.2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirten Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Savcı Volkan Kayabaş, zanlının tutuklu yargılanmasını, avukatı Elis Sönmez ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Duruşma neticesinde huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.