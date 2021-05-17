“Yakıt ihalesi şartnameleri teknik elemanlar ve hukukçular nezdinde hazırlandı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Yeni Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bir televizyon programında Kıb-Tek yakıt ihalesine ilişkin yaptığı açıklamalar hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Büyükyılmaz, Zaroğlu’nun, bugün katıldığı bir televizyon programında, “Kıb-Tek yakıt ihalesi ile ilgili şartnamelerin Bakanlıkta yapılan çalışma ile değişmesi talimatının Bakan tarafından verildiği yönünde kendi şahsı ve Bülent Kaya tarafından Zaroğlu’na bilgi verildiği” yönünde açıklama yaptığını ifade ederek, Zaroğlu’na yanıt verdi.

Turan Büyükyılmaz, “yakıt ihalesi şartnamelerinin; Kurum’da geniş katılımlı teknik elemanlar ve hukukçulardan oluşan komite tarafından hazırlandığını ve komitenin Meclis’te yapılan eleştiriler sonucu Bakan’ın düzeltme talebi üzerine gerekli düzeltmeleri yaptığını” kaydetti.

Büyükyılmaz, “2019 yılında hazırlanmış ihaleye çıkılmış ve neticesinde sözleşme imzalanmış şartnameler temel alınarak, özellikle yakıtın istenilen limit değerlerde tedarik edilmesi için ceza uygulamaları eklenerek şartname Kasım 2020 de revizyon edilmiş ve 2 Aralık 2020’de ihaleye çıkılmış olduğunu ve bu ihalenin uluslararası ihaleye dönüştürülmesi için iptal edilerek, gerekli çalışmaların yapıldığını” belirtti.



Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“17.05.2021 tarihinde ADA TV’de YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Kıb-Tek yakıt ihalesi ile ilgili Meclis’te CTP milletvekili Salahi Şahiner’in yapmış olduğu konuşmada yakıt ihalesinde kara para aklanması ve ilgili şartnamelerin değiştirildiğini, Bakanlıkta yapılan çalışma ile değişmesi talimatının Bakan tarafından verildiği ve bu hususun kendisine Turan Büyükyılmaz ve Bülent Kaya tarafından bilgi olarak verildiğini programda dile getirmiştir.

Konu ile ilgili milletvekili Bertan Zaroğlu tarafından Turan Büyükyılmaz bir kez aranarak bu konu sorulmuş ve kendisine verilen cevap ise bu değişikliğin bizler yönetime gelmeden önce yapılan bir çalışma ile şartnamelerin hazırlanmış olduğu söylenmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; 2019 yılında hazırlanmış ihaleye çıkılmış ve neticesinde sözleşme imzalanmış şartnameler temel alınarak, özellikle yakıtın istenilen limit değerlerde tedarik edilmesi için ceza uygulamaları eklenerek şartname Kasım 2020 de revizyon edilmiş ve 2 Aralık 2020’de ihaleye çıkılmıştır. Bu ihalenin iptal edilerek uluslararası ihale şekline dönüştürülmesi için aşağıda belirtilen ekip ile çalışmalar yapılmıştır.

Yakıt teknik ve idari şartnameleri kurumun yakıt alımı konusunda yıllardır deneyimli ve konusunda uzman Sörveyör (Murat Salel) ve Kimya Mühendisi (Naci Kurra), Teknoloji Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Kamil Direl), Ayrıca Kurum Genel Müdürü (Gürcan Erdoğan) ve Merkezi İhale Komisyonu deneyimli personeli Sn. Yönel Arman’ın görüş ve önerileri ile birlikte, Kurumun hukuk bölümü ve Bakanlığın hukuk bölümünün görüş ve katkıları ile geniş bir komite tarafından hazırlanmıştır. Bunun altını özellikle çizdikten sonra yakıt alımı ihalesi ile ilgili;

1- Önceki ihalede İdari Şartname Madde 10’da Numune ve/veya Katalog veya Broşür Teslimi başlığı altında tanımlanan hususlar Merkezi İhale Komisyonu (MİK) yetkilileri ile yapılan toplantıda (Z) Zorunlu Belge tanımının Merkezi İhale Komisyonu tarafından kontrol edilecek zorunlu olan belgeleri tanımladığı, bu maddelerin MİK üyelerinin gerekli tecrübede olmaması nedeni ile bu maddelerin KIB-TEK’in teknik personeli tarafından değerlendirilmesi gerekçesi ile çıkarılmış ve bu maddenin yerine teknik şartnamede Genel Hususlar bölümünde 11.2. madde olarak eklenmiştir. Dolayısı ile yine MİK’in talebi üzerine bu maddelerin ihalenin değerlendirme aşamasında gerekli olduğu ve MİK’in belirleyeceği sürede sunulması gerektiği ibaresi MİK’in talebi üzerine eklenmiştir. Teknik şartnamenin 11.4. Maddesinde tarif edilen orijinal konşimento, menşei, kalite sertifikası, bill of lading, kargo manifest ve dolum öncesi boş tank sertifikası belgeleri için yine kurumda yapılan geniş katılımlı toplantı neticesinde bu belgelerin orjinallerinin istenmesine karar verilmiş ve teknik şartnameye bu şekilde konulmuştur.

2- Temlik: Özel Hususlar Ek 1 10. Maddede tanımlanan temlik, kurumun bünyesinde yapılan geniş katılımlı toplantı neticesinde temlik işleminin ihale fiyatını düşürmeye artı bir unsur olduğu gerekçesi ile ihalenin Ek-1 Özel Hususlar şartnamesine eklenmiştir.

Ancak; Mecliste bulunan Kıb-Tek Araştırma Komisyonu üyesi Salahi Şahiner’in ve bu konuda söz alan milletvekillerinin bu maddeleri doğru bulmadıkları konusunda yapmış oldukları eleştiriler sonucu 18 Mart 2021 tarihinde 24,000 mton için zeyilname yayınlanmış ve 220,000 mton için ise temlik yapılamaz şeklinde yayınlanmıştır.

Sonuç: Yakıt ihalesi ile ilgili olarak teknik ve idari şartnameler kurumda yukarıda belirtmiş olduğumuz geniş katılımlı teknik elemanlar ve hukukçular nezdinde hazırlanmış olup, mecliste yapılan eleştiriler sonucu Bakan’ın düzeltilme talebi üzerine komite toplanarak gerekli düzeltmeleri yapmıştır.”