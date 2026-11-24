Küresel iklim politikalarının şekillendiği en önemli uluslararası platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 31’incisi (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Dünya liderlerini, hükümet temsilcilerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren zirvede Yakın Doğu Üniversitesi de farklı disiplinlerden temsilcileriyle aktif rol üstlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, zirve kapsamında 18 Kasım’da düzenlenen “Üniversiteden Topluma İklim Eylemi: Sanat, Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Zirvede, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ise iki ayrı oturumda ana konuşmacı olarak yer alırken, Yakın Doğu Enstitüsü Araştırma Görevlisi Deniz Öztürk Birleşmiş Milletler gözlemci statüsünde üst düzey toplantılara katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Raziye Çörtük ise zirvenin gönüllülük programında görev üstlendi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, iklim değişikliği ve toplum sağlığı ilişkisini ele aldı

COP31’in Yeşil Bölge (Green Zone) etkinlikleri kapsamında 18 Kasım’da gerçekleştirilen “Üniversiteden Topluma İklim Eylemi: Sanat, Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam” panelinde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, iklim krizinin yalnızca çevresel sonuçlarıyla değil, insan sağlığı ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin sağlık, tarım, enerji, teknoloji ve eğitim gibi farklı alanları doğrudan etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, çözüm arayışlarında bilimsel araştırmaların, uluslararası iş birliklerinin ve toplumsal farkındalığın birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Panelde ayrıca sanatın çevre bilincinin geliştirilmesindeki rolü, sıfır atık uygulamaları, sürdürülebilir tekstil, güvenli gıda ve sürdürülebilir gastronomi konuları değerlendirildi.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Akdeniz’in su güvenliğini dünya gündemine taşıdı!

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 17 Kasım’da Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen “Su, Enerji, Gıda, Ekosistem (WEFE) Düğümünün Çözümlenmesi” oturumunda, Akdeniz ekosistemlerinin restorasyonu ve su güvenliği üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Akdeniz havzasının küresel ortalamadan yaklaşık yüzde 20 daha hızlı ısındığına dikkat çeken Prof. Dr. Gökçekuş, KKTC’de son 96 yıllık dönemde yağış miktarının yüzde 25,9 azaldığını belirtti. Su kaynaklarının korunmasında geleneksel altyapı yatırımlarının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Gökçekuş, ekosistem restorasyonunun iklim değişikliğine uyum politikalarının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Gökçekuş, aynı gün Koç Grubu ve Yapı Kredi tarafından düzenlenen “Su Denklemi: İklim Riskleri, Bilimsel Öngörüler ve Gelecek Yol Haritası” panelinde de İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan akademisyenlerle bir araya geldi. Türkiye ve Kıbrıs’taki yeraltı su kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu riskleri değerlendiren Gökçekuş; sürdürülebilir su yönetimi, modern sulama sistemleri, atık suların yeniden kullanımı ve yağmur suyu hasadının önemini vurguladı.

Yakın Doğu Enstitüsü, küresel iklim finansmanı gündemini takip etti

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) davetli konuğu olarak COP31’e katılan Yakın Doğu Enstitüsü Araştırma Görevlisi Deniz Öztürk, Birleşmiş Milletler gözlemci statüsünde akredite edildi. Zirvenin 13 Kasım’da gerçekleştirilen Ticaret ve Finans Günü kapsamında COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya gelen Öztürk, Yakın Doğu Enstitüsü’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İklim finansmanına erişim, sürdürülebilir sermaye piyasaları ve iş dünyasının iklim dönüşümündeki rolünün ele alındığı üst düzey oturumlara katılan Öztürk, Dünya Ekonomik Forumu ve Frontiers iş birliğinde hazırlanan, gezegen sağlığı açısından öne çıkan yeni enerji teknolojilerine ilişkin raporun tanıtım etkinliğinde de yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi COP31’de gönüllü olarak görev aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Raziye Çörtük de COP31’in gönüllülük programına kabul edilerek sanat ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiye odaklanan COPArt galerisinde konuşmacı ve rehber olarak görev yaptı. Bakanlara, milletvekillerine, sanatçılara ve uluslararası ziyaretçilere eserleri tanıtan Çörtük, iklim krizinin toplumsal ve kültürel boyutlarına ilişkin farkındalık çalışmalarına katkı sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü, öğrencilerin küresel sorunların ele alındığı uluslararası platformlarda sorumluluk üstlenmesinin önemini vurgulayarak Raziye Çörtük’ü tebrik etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversiteler, bilimsel bilgiyi toplumun yaşamına dokunan çözümlere dönüştürmekle sorumludur”

İklim değişikliğiyle mücadelenin farklı disiplinlerin ortak çalışmasını gerektirdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İklim değişikliği artık yalnızca geleceğe ilişkin bir öngörü değil, bugün yaşamımızın her alanında etkilerini gördüğümüz bir gerçekliktir. İklim krizine yalnızca çevre politikaları açısından yaklaşmak yeterli değildir. Sağlık, tarım, enerji, teknoloji ve eğitim gibi farklı disiplinlerin birlikte hareket ettiği bütüncül bir yaklaşım geliştirmek zorundayız” dedi.

Üniversitelerin iklim değişikliğinin etkilerini bilimsel yöntemlerle ortaya koymanın ötesinde, geliştirdikleri bilgiyi toplumun yaşamına dokunan çözümlere dönüştürmekle de sorumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı, toplumsal katkı anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için farklı disiplinlerin bir araya gelmesini, uluslararası bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesini ve gençlerin bu dönüşümün aktif bir parçası olmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz havzasının iklim değişikliğine karşı en hassas bölgeler arasında yer aldığını da hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs açısından su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği ve toplum sağlığının taşıdığı öneme dikkat çekerek COP31 gibi uluslararası platformların ortak sorunlara karşı bilimsel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına önemli olanaklar sağladığını vurguladı.