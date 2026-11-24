Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için oy pusulası örnekleri hazırlandı.

Seçmenler, kayıtlı oldukları yerde yapılacak seçimlere göre milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği için beş ayrı pusula kullanacak.

Milletvekilliği pusulası sarı olacak. Belediye başkanlığı pembe, belediye meclisi üyeliği beyaz, muhtarlık pusulası mavi, ihtiyar heyeti üyeliği pusulası ise yeşil. Pusulalar aynı sandığa atılacak.

Altı ilçede 227 bin 642 kayıtlı seçmen için 998 sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek. Sandık kurullarında 2 bin 994 kişinin yanında siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler görev alacak.

Milletvekilliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde karma oy kullanılmayacak

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 sandalye için sekiz siyasi partiden 400 aday ile yedi bağımsız aday yarışacak.

Altı ilçenin adaylarının bir arada yer alacağı sarı pusulada partiler soldan sağa Demokrat Parti (DP), Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Bağımsızlık Yolu (BY), Halkın Partisi (HP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) sırasıyla yer alacak. Bağımsız adaylar en sağda ilçelerine göre sıralanacak.

Bir partiye oy vermek isteyen seçmen, partinin adı ve ambleminin altındaki kareye bir kez “EVET” mührü basacak. Bu oy, partinin listesindeki her adaya birer oy olarak yansıyacak. Seçmen isterse mühür bastığı partinin adayları arasından, aday adlarının karşısındaki kareleri kalemle işaretleyerek tercih yapabilecek.

Her ilçede tercih yapmak zorunlu olmayacak. Tercih yapılacak ilçede ise belirlenen sayıda aday işaretlenecek. Bu sayı Lefkoşa’da 8, Mağusa ve Girne’de 6’şar, İskele’de 2, Güzelyurt ve Lefke’de 1’er olacak.

Bağımsız adaylara oy vermek isteyen seçmen, yalnızca bağımsız adaylar arasında tercih yapabilecek. Seçmen, mühür basmadan aday isimlerinin karşısındaki kareleri kalemle işaretleyecek. En az bir bağımsız adaya oy verebilecek seçmen, farklı ilçelerden bağımsız adaylara aynı pusulada oy verebilecek; dilerse yedi bağımsız adayın tamamını veya bir kısmını işaretleyebilecek.

Milletvekilliği oy pusulasında geçersiz oylar

Milletvekilliği pusulasında bir ilçede eksik veya fazla aday işaretlenirse yalnızca o ilçedeki tercihler geçersiz sayılacak. Parti mührü ve diğer ilçelerde kurala uygun yapılan tercihler geçerli kalacak.

Mühür basılan partinin dışından bir aday veya bağımsız bir aday da işaretlenirse tercihler sayılmayacak; oy mühür basılan partiye yazılacak. Birden fazla partiye mühür basılması ya da hiçbir partiye mühür basmadan partili adayların işaretlenmesi ise pusulayı geçersiz kılacak.

Belediye başkanlığı seçimi… Erenköy-Karpaz’da belediye başkanlığı seçimi yapılmayacak

Belediye başkanlığı için 17 belediyede 50 aday yarışacak.

Erenköy-Karpaz’da tek aday kendiliğinden seçildiği için belediye başkanlığı oylaması yapılmayacak.

Belediye başkanlığı için pusulada her adaya ayrı bir bölüm ve mühür karesi yer alacak. Partilerin başkanları yan yana, bağımsız adaylar ise en sağda olacak.

Seçmen, oy vermek istediği adayın karesine bir kez “EVET” mührü basacak.

Kalem kullanılmayacak. Birden fazla adaya mühür basılırsa oy geçersiz sayılacak.

Belediye meclisi üye tercihleri… Listedeki adayların yarısı kalemle işaretlenecek

Belediye meclisi üyeliği seçimi için de ayrı bir pusula verilecek. Seçim Erenköy-Karpaz dahil 18 belediyede yapılacak ve bu görev için 985 aday yarışacak.

Beyaz renkli belediye meclisi üyeliği pusulasında parti adı ve ambleminin altında mühür karesi, aday adlarının karşısında ise tercih kareleri bulunacak. Seçmen, bir partiye mühür basarak oyunu kullanabilecek.

Seçmen, tercih de yapmak isterse, mühür bastığı listedeki adayların yarısını kalemle işaretleyecek. Bu sayı, Lefkoşa Türk Belediyesi için 13, Gazimağusa için 9, Gönyeli-Alayköy ve Girne için 8’er, Lapta-Alsancak-Çamlıbel ve Güzelyurt için 7’şer olacak.

Değirmenlik-Akıncılar, Mesarya, Dikmen ve İskele’de 6’şar; Geçitkale-Serdarlı, Yeniboğaziçi, Çatalköy-Esentepe, Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz ve Lefke’de 5’er; Beyarmudu’nda 4, Tatlısu’da ise 3 tercih yapılabilecek. Pusulada bağımsız belediye meclisi adayı bulunması halinde ise seçmen partiye mühür basmadan, en fazla seçilecek üye sayısı kadar bağımsız adayı kalemle işaretleyebilecek.

Tercih zorunlu değil. Eksik ya da fazla aday işaretlenirse veya mühür basılan listenin dışından bir aday da işaretlenirse tercihler sayılmayacak, partiye verilen oy geçerli kalacak. Birden fazla partiye mühür basılırsa pusula geçersiz sayılacak.

Muhtarlıkta mühür, ihtiyar heyetinde kalem kullanılacak

Muhtarlık için 173 seçim çevresinde 506 aday, ihtiyar heyeti üyeliği için ise 1048 aday yarışacak.

Adayların kendiliğinden seçildiği köy ve mahallelerde ilgili görev için oylama yapılmayacak.

Muhtarlık seçiminde seçmen, oy vermek istediği adayın adının altındaki kareye bir kez “EVET” mührü basacak.

İhtiyar heyeti üyeliğinde ise mühür kullanılmayacak; seçmen dört adayın adının karşısındaki kareyi kalemle işaretleyecek.

Seçmenler, oy kullanacakları yeri ve sandık numarasını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sayfasında yer alan “Nerede oy kullanacağım” bölümünden kimlik kartı numaralarını girerek öğrenebilecek.

Haber: Cemre Peral Yanıker / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (Tak)